Christian Domínguez asegura que sigue en terapia: “Todavía no encuentro el problema”

Tras su escándalo de infidelidad, Christian Domínguez aseguró que comenzó a llevar terapia psicológica con especialistas, aunque asegura que hasta el momento no ha podido encontrar el problema que lo aqueja.

“Mi psicóloga me dice encontrar el problema que tú tienes en algún momento de tu vida. No sé todavía porque sigo en tratamiento y lo seguiré por mucho tiempo. No encontramos el problema todavía”, sostuvo el cantante.

En otro momento, el artista se pronunció sobre la reciente entrevista que ofreció Pamela Franco en la televisión, en la que aseguró que todavía lo ama y que tratan de mantener una relación cordial por su hija.

SOBRE PAMELA FRANCO

“Si no existiera el amor, quizás fuera más sencillo. Te duele más porque te sientes más culpable aún. Es difícil, no pretendo que me entiendan, piensan que la paso bien, que la paso excelente”, dijo el intérprete.