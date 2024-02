Shirley Arica tendría un negocio clandestino en su ‘depa’ en San Isidro

Shirley Arica ha vuelto al ojo público y no de la mejor manera. Un grupo de vecinos la acusa de tener un negocio clandestino de pestañas en un departamento que alquila en San Isidro, pese a no contar ni con permiso de la Municipalidad ni de la junta de propietarios.

Durante una reciente edición del programa ‘Magaly TV: La Firme’, se expuso el testimonio del vocero de la junta de vecinos, quien asegura que la modelo se encuentra incumpliendo las normas del edificio.

“No está permitido el comercio en un solo departamento de nuestro edificio, no está permitido ni por la junta de propietarios ni por la Municipalidad. Así que no puede operar, quiero recalcar que la Municipalidad ha sido bien clara en decir que la señorita no tiene permiso.”, señaló el vocero de la junta.

SHIRLEY ARICA RESPONDE

La influencer asegura que sus clientes asisten al departamento a través de citas programadas y se encuentra haciendo los trámites para sacar el permiso correspondiente.

“Obviamente es a puerta cerrada porque son pestañas. Van ocho personas por día. Como ya sabía que iba a pasar esto porque soy una persona pública y porque no encuentran ninguna piedra para fastidiarme estoy haciendo todo legalmente. Simplemente, no abro porque no tengo todavía mis papeles. Cuando tenga mis papeles, saldré, y diré ‘miren, aquí tengo mi permiso’. El edificio es de uso mixto y voy a tener mi negocio”, sostuvo.

No obstante, los residentes afirman que, si este negocio continúa operando, le mandarán una carta notarial a ella y a la propietaria del departamento.

“Ella está operando de manera ilegal y lo sigue haciendo. Si ella no desiste de esta operación, esa carta notarial le va a llegar tanto a la señorita Shirley Arica como a la propietaria”, añadió el vocero de la junta vecinal del edificio.