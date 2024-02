Messi: esta es la música que escucha antes de cada partido, según Apple

Desde pop latino hasta reggae. Dicen que los gustos musicales suelen reflejar aspectos importantes de la personalidad del oyente; el pasado martes, se dio a conocer qué temas escucha Lionel Messi antes de un partido, según Apple music.

"Desde el emblemático pop latino hasta el reggae, Lionel Messi comparte la música que lo hace moverse en un día de partido", se lee en una publicación de Apple Music en X (Antes Twitter)

“MESSI: CALENTAMIENTO”

La ‘Pulga’ tiene un playlist titulado "Messi: calentamiento” en el que se evidencia que no tiene preferencia por un solo género. Entre los artistas más escuchados por el futbolista se encuentran Maluma, J Balvin, Juanes, Rauw Alejandro, Peso Pluma, Coldplay, U2 y AC/DC.

Otra noche en Miami (J Balvin)

Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee)

Trofeo (Maluma & Yandel)

Todo de ti (Rauw Alejandro)

A Dios le pido (Juanes)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 (Bizarrap & Young Miko)

Perro negro (Bad Bunny & Feid)

La vida es un carnaval (Celia Cruz)

Hawái (Maluma)

I know you want me (Pitbull)

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Bizarrap & Quevedo)

Hustlin’ (Rick Ross)

Monaco (Bad Bunny)

Luna (Feid & ATL Jacob)

Qlona (Karol G & Peso Pluma)

Luna (Mikel Towers)

Fruto (Bizarrap & Milo j)

Una foto remix (Emilia, Nicki Nicole & Tiago PZK)

Ya no vuelvas (Luck Ra, La K’onga y Ke Personajes)

Diluvio (Rauw Alejandro)

La morocha (Luck Ra & BM)

Viva la vida (Coldplay)

Mira como baila (Sergio Torres)

Don’t stop the music (Rihanna)

Vertigo (U2)

Feel good inc. (Gorillaz)

Hijo (Los Cafres)

Tú sin mí (Dread Mar I)

Ay vamos (J Balvin)

Darte un beso (Prince Royce)

First person shooter (Drake)

Highway to hell (AC/DC)

Enganchados (Sergio Torres)

Vuelve Candy B (Bad Bunny)

Tiki Taka Toco (Fuerza Regida & Take A Daytrip)

Un x100to (Grupo Frontera & Bad Bunny)

Ella baila sola (Eslabón Armado & Peso Pluma)

Tulum (Peso Pluma & Grupo Frontera)

La Boda del Huitlacoche (Carin Lenon)

No se va (Grupo Frontera)

Bebe dame (Fuerza Regida & Grupo Frontera)

La Chona (Los Tucanes de Tijuana)

Frágil (Yahritza Y Su Escencia & Grupo Frontera)

Harley Quinn (Fuerza Regida & Marshmello)

Mi bello ángel (Natanael Cano)

Lady Gaga (Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H)

Oye mujer (Raymix & Juanes)

Bidi bidi bom bom (Selena)

La bachata (Manuel Turizzo)

Despechá (Rosalía)

Según quién (Maluma & Carin Lenon)

El merengue (Marshmello & Manuel Turizo)

Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 (Bizarrap & Peso Pluma)

Los del espacio (LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One)

Coco loco (Maluma)

Tacones rojos (Sebastián Yatra)

Ojitos lindos (Bad Bunny y Bomba Estéreo)

¿Qué más pues? (J Balvin & María Becerra)

Provenza (Karol G)

Pepas (Farruko)