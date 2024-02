'Tomate' Barraza a futbolistas que escriben a su hija por redes sociales: "ya no jo***, es una niña"

Durante una entrevista con Carlos Orozco, Carlos 'Tomate' Barraza no solo compartió aspectos de su vida personal, sino que también lanzó una fuerte advertencia a jugadores que, según él, intentan entablar comunicación con su hija adolescente, Gaela, quien recientemente cumplió 16 años.

A pesar de mostrar inicialmente una actitud relajada sobre la posibilidad de que su hija tenga un enamorado, la atmósfera cambió drásticamente cuando Barraza reveló la incómoda situación:

"Mi hija es bonita y siempre va a haber algún 'payaso' que no solo escribe en redes, sino que por ahí se quiera pasar de vivo. No entiendo una cosa. Gaela tiene 16 años, es menor de edad, y lo voy a decir aquí porque tengo la confianza de ustedes. No voy a decir quiénes son, pero son varios, son jugadores que escriben, ya no j***, es una niña."

¿QUIÉN ES LA HIJA DEL CANTANTE?

La edición 2023 de Miss Teen Model World presenció el ascenso meteórico de Gaela Barraza, una adolescente peruana de 15 años, quien se coronó como la nueva reina del prestigioso certamen internacional de belleza.

Sin embargo, su visión va más allá de la moda, ya que Gaela tiene planes de continuar sus estudios universitarios, destacando su compromiso con la educación y su enfoque equilibrado en el crecimiento personal.