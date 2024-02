[ENTREVISTA] Miguel Level: Influencer venezolano habla de su experiencia viviendo en Perú

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

¿Eres peruano o venezolano?, es una de las preguntas más frecuentes que recibe Miguel Level, un caraqueño de 29 años que ha conquistado al público local con su contenido sobre ‘lifestyle’, humor y recetas. Desde la hermosa Máncora, el influencer llanero nos cuenta su historia como migrante, sus inicios en redes sociales, detalles sobre la convivencia que tuvo con un exchico reality con el que compartió un departamento y ciertos aspectos de su vida sentimental.

Pese a que en su perfil de Instagram se le observa disfrutando de viajes alrededor del Perú, comiendo en restaurantes de renombre y colaborando con importantes marcas; Miguel reveló, en una entrevista exclusiva para Panamericana.pe, que no siempre fue así. Antes de su triunfo en redes sociales, trabajó en una imprenta en Wilson e incluso señala se vio en la necesidad de vender marcianos por una semana en Chorrillos; no obstante, su perseverancia en los canales digitales lo hicieron acreedor de una audiencia fiel que lo acompaña en su travesía como migrante en un país al que asegura amar.

¿Cómo fue tu llegada al Perú?

“Yo planifiqué bastante el tema de mi migración, fue bastante consciente porque no fue mi primera migración, yo migré a Panamá cuando tenía 18 años, estuve viviendo en Panamá dos años. Luego de eso, me regresé a Venezuela y no pude entrar nuevamente a Panamá por los temas migratorios, que allá son bastante complejos, y decidí terminar mi carrera principal (Contaduría), yo soy contador y digo: ¿qué hago ahora?, duré un año en Venezuela, llega el momento de la crisis extrema en la que todo el mundo decide emigrar y yo digo: ¿a dónde me voy? Y tomé la decisión de venirme a Perú porque tenía familiares acá. En Panamá, yo siempre solía recurrir a una persona que hacía un poco de lo que yo empecé haciendo, que era compartir datos para migrantes en la ciudad, y dije: por qué no empiezo a hacerlo yo desde antes de irme, compartiendo las cosas básicas que yo venía investigando: costos de alquileres, lugares que son buenos para vivir, medianamente económicos y bonitos. Así que empecé desde Venezuela, compartiendo un poco de eso en mis redes sociales. Una vez llegué al Perú, empecé a buscar chamba, con decirte que yo hasta una semana vendí marcianos en Chorrillos; luego de eso, como ya tenía conocimiento en diseño gráfico comencé a trabajar en Wilson en una de estas imprentas y a medida que iba haciendo cosas de trabajo regular, también iba haciendo contenido para mi blog. En ese tiempo se llamaba ‘Peruzolanos’, ahí me fui haciendo conocido; sin embargo, nunca mostraba mi cara porque era demasiado penoso, compartía posts, pero lo básico. "

¿Por qué decides cambiar tu cuenta de ‘Peruzolanos’ a ‘Aunmiguel’?

"Me hago súper conocido en la comunidad de venezolanos, pero siento que hubo un momento, antes y durante pandemia, en el que muchos venezolanos deciden tomar la decisión de migrar nuevamente porque empieza todo el caos político acá cuando asume Pedro Castillo la presidencia y en ese momento, muchos venezolanos deciden irse del país y yo digo: a mí me encanta vivir en Perú, yo literalmente siento amo este país, entonces digo: ¿qué pasaría si algún día se va toda mi comunidad? Durante toda la pandemia, yo seguí haciendo contenido como ‘Peruzolanos’ obviamente con mi comunidad venezolana. Luego, llega el momento de TikTok y empiezo a compartir datos que no eran solamente para venezolanos; sino, un tema más global: cosas de supermercado, datos para comprar ciertas cosas y mi comunidad empieza a diversificarse poco a poco y es ahí, cuando empiezo a tener un poco más de aceptación de la comunidad peruana y me empiezan a seguir por TikTok. Mi comunidad en Instagram es 50% venezolana y 50% peruana y 90% de mi comunidad en TikTok es peruana.”

Miguel explicó a mayor detalle la razón por la cual decide cambiar su usuario de ‘Peruzolanos’, nombre con el que se hizo conocido en la comunidad venezolana en Perú a ‘Aunmiguel’.

“Tenía cocinando en mente cambiar de nombre porque no quiero que solamente se reduzca a ´Peruzolanos,´ solamente a venezolanos en Perú (...) muchas personas me preguntaban: ¿eres peruano?, ¿eres venezolano?, y yo digo: Hay que darle un giro a esto, quiero cambiarlo a un nombre que esté disponible en las otras plataformas y que sea un nombre corto y yo quiero que la gente me conozca por Miguel y no por ser un venezolano en Perú o un 'chamo' en Perú, yo soy Miguel donde vaya y me puse ‘Aunmiguel’ y es ahí cuando empiezo a compartir otro de contenido sobre lifestyle, de hoteles, de restaurantes y creo que ahí empecé a crecer más. Obviamente tengo una comunidad un poco pequeña en número en comparación con otros creadores de contenido a los que yo admiro un montón, que quizás se dedican a lo mismo, pero siento que tengo una comunidad bastante fiel."

¿Cuál es tu perspectiva actual de la integración de venezolanos en el Perú?

"Para serte honesto, yo creo que ha sido como una montaña rusa de convivencia; como una familia disfuncional en la que a veces tienen bajas, tienen altas, que llegó una tía con un chisme y después de eso se revolotea el caos en la familia. Así yo lo veo, al principio cuando llegué, yo siento que a los venezolanos el peruano le tenía una aceptación increíble. Yo llegué en pleno mundial de fútbol de hace seis años y alucina que los peruanos regalaban televisores a los venezolanos que llegaban, daban trabajo un montón; luego de eso, empiezan lo malos, como en toda población, a hacer sus ‘cositas’ y empieza como un tema de rechazo, primero subió cuando llegaron, luego bajó, luego pasaron un montón de cosas que demostraron que no todos los venezolanos eran malos, entonces subió otra vez. En este momento yo siento que estamos en armonía porque obviamente la prensa juega un papel fundamental en la sociedad y el comportamiento de algunos y la prensa en cómo comunica ciertas cosas, pero siento que estamos en un momento en el que estamos tranquilos."

CONVIVENCIA CON ELÍAS MONTALVO

Hemos visto que no solo te has ganado el corazón del público peruano, sino que también te has integrado muy bien en la comunidad de creadores de contenido del país ¿Cómo nace tu amistad con Elías Montalvo?

"A Elías lo conozco porque él es amigo de otro de mis amigos que es Alejandro Pino, ‘El Chocolatito’, entonces nada, lo conocí ahí y fue bastante grato cuando lo conocí, luego él se regresó de México, fuimos 'roomies' (compañeros de departamento), vivimos juntos un tiempo siendo roomies y ahorita somos vecinos, vivimos en el mismo edificio, pero en diferentes departamentos."

¿Siguen siendo amigos? Veo que no se siguen en redes sociales

No, ahorita no somos amigos (…), somos vecinos, pero como que ‘trato cordial”

¿Hubo algún problema?

“Temas de convivencia, pero Elías es una gran persona… Respuesta de miss”

Ya que estamos en el mes del amor, ¿Cómo está tu corazoncito?, ¿estás soltero, en pareja, saliendo con alguien?

"Yo estoy sumamente feliz", dijo sin querer revelar mayores detalles.

REDES SOCIALES

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere crecer en redes sociales creando contenido de recomendaciones gastronómicas y de estilo de vida?

"Más allá de un consejo, una afirmación que yo me tengo que recordar casi siempre es que la constancia en redes es la clave del éxito. Acá no importa qué tan bonito seas, qué tan bonito hables, no importa los recursos que tengas, el celular que tengas, sino que el algoritmo en Instagram y redes sociales premia la constancia y obviamente, la constancia va a depender mucho de tu criterio porque para algunos puede ser publicar a diario, como para otros puede ser publicar tres veces por semana, pero sea cual sea tu concepto de constancia, lo ideal es que lo apliques. Si hubiera un consejo que yo le daría a ese Miguel de hace cinco años es que sea más constante y también saberla jugar con ciertas cosas. Al inicio era muy tonto en cómo se manejaba el negocio."

¿Qué se viene para este 2024?

"Yo me siento bastante contento con las cosas que vienen por ahí este año. Ahorita estoy cerrando unas alianzas bastante importantes en cuanto al crecimiento profesional en redes, con una agencia con la que voy a empezar a trabajar. Se viene por ahí contenido bastante chévere, que creo que lo he ido mostrando un poquito. Estoy estudiando también más cosas, estoy estudiando más cosas,estoy estudiando Fotografía, cosas que me ayuden a seguir en esto. Antes yo lo veía como un hobbie, hoy en día es un 80% de mi trabajo y obviamente, a lo que te da de comer, le tienes que meter el corazón y el pecho."