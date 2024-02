People’s Choice Awards 2024: ¿A qué hora inicia la ceremonia y quiénes son los nominados?

Este domingo 18 de febrero se llevará a cabo la ceremonia de premiación de los People’s Choice Awards, donde el público elegirá a las películas y series más destacadas del año, así como a los artistas que deslumbraron en cada una de sus categorías.

En esta nueva edición de los People’s Choice Awards, destacan artistas como Margot Robbie, Taylor Swift, Ryan Gosling, Kim Kardashian y Ed Sheeran, quienes son los favoritos del público para llevarse los premios en el Barker Hangar de California.

Para el público que se encuentra en Estados Unidos podrá seguir la ceremonia a través de NBC. Mientras tanto, para las personas que se encuentran en América Latina el detalle de la gala estará disponible a través de YouTube por el canal Entertainment.

PERDIÓ ALONDRA

Entre las nominadas a mejor influencer del año se encontraba la peruana Alondra García Miró. Sin embargo, este domingo la cadena Entertainment informó que la elegida en dicha catogoría fue la argentina Tefi Russo, quien se dedica al rubro de cocina.

LOS NOMINADOS A LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS

Película del Año

Barbie

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Little Mermaid

The Super Mario Bros. Movie

Película de Acción del Año

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Fast X

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

The Marvels

Transformers: Rise of the Beasts

Película de Comedia del Año

80 for Brady

Anyone but You

Are You There God? It's Me, Margaret.

Asteroid City

Barbie

Cocaine Bear

No Hard Feelings

Wonka

Película del Drama del Año

Creed III

Five Nights at Freddy's

Killers of the Flower Moon

Leave the World Behind

M3GAN

Oppenheimer

Scream VI

The Color Purple

Estrella Masculina del Año

Cillian Murphy, Oppenheimer

Chris Pratt, Guardians of the Galaxy Vol. 3

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Michael B. Jordan, Creed III

Ryan Gosling, Barbie

Timothée Chalamet, Wonka

Tom Cruise, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Estrella Femenina del Año

Florence Pugh, Oppenheimer

Halle Bailey, The Little Mermaid

Jenna Ortega, Scream VI

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Julia Roberts, Leave the World Behind

Margot Robbie, Barbie

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Viola Davis, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Estrella de Película de Acción del Año

Brie Larson, The Marvels

Chris Pratt, Guardians of the Galaxy Vol. 3

Gal Gadot, Heart of Stone

Jason Momoa, Aquaman and the Lost Kingdom

Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Tom Cruise, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Viola Davis, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes