Jossmery Toledo se burla de Pamela Franco: “Si me depositan S/280, se lo devuelvo. Yo acepto de S/5 mil para arriba”

La novela entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue causando polémica. Esta vez, quien se pronunció sobre esta aventura amorosa fue Jossmery Toledo al señalar que jamás volvería a relacionarse con un futbolista en referencia a su ampay con el jugador Paolo Hurtado.

“He aprendido de mis errores. Ya no quiero saber nada de futbolistas, estoy curada. Trabajo en mis eventos y me compro mis cosas. No quiero nada con ninguno, el brasileño es empresario y soltero”, sostuvo la expolicía al ser consultada por un programa de espectáculos.

Al ser consultada sobre si aceptaría 280 soles, el mismo monto que Christian Cueva le depositó a Pamela Franco, Jossmery Toledo respondió de forma irónica al señalar que no recibiría un monto tan bajo de su pareja. Incluso, deslizó la posibilidad de devolver el dinero.

“¿Si me han mandado un depósito de 280 soles para que me relaje? Mira, no aceptaría tan bajo. ¡Se lo devuelvo! Es muy pobre, cómo va a dar 280 soles”, sostuvo la modelo. “¿Qué monto aceptarías entonces?”, insistió el entrevistador y ella respondió: “Cinco mil como mínimo”.

ENFOCADA EN SUS PROYECTOS

Alejada de los escándalos, Jossmery Toledo aseguró que está enfocada en sus proyectos personales. En ese sentido, descartó que algún futbolista esté financiando su reciente viaje a Brasil, donde asistió al famoso Carnaval de Río y coincidió con su expareja Fabio Agostini.