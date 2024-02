Shakira y Alejandro Sanz en una tarde de peluquería: "Chicas, se los he dejado divino"

¡Una amistad de años! Shakira y Alejandro Sanz aprovecharon que ambos residen en Miami, Estados Unidos, para compartir una tarde en el salón de belleza.

Durante esta salida, la cantante colombiana registró en sus historias de Instagram algunos momentos divertidos, en donde se les ve lavándose el cabello y los resultados finales del cambio de ‘look’ de Sanz.

"(Shakira) Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mis looks", señaló el compositor español entre risas frente a la cámara. "Soy su muñequito y me cambia cositas", agregó.

Por su parte, la intérprete colombiana le dijo que tenía que confiar en ella, precisando entre bromas que, si hay una reclamación por parte de sus fans, tenían que hablar con ella.

“Te tienes que dejar guiar de mí. Soy tu asesora”, dijo Shakira.

¡RESULTADO “DIVINO”!

Al finalizar este proceso, la barranquillera presumió el resultado del cambio de imagen de su amigo, asegurando que lo ha dejado “divino”.

"Chicas, se los he dejado divino. ¡De nada!", se lee en su historia de Instagram.

AMISTAD DE AÑOS

Estos artistas han colaborado en diversas oportunidades a lo largo de sus carreras; no obstante, fue en 2005 cuando grabaron por primera vez juntos la canción 'La Tortura'. Este tema no sólo fue un éxito, sino que les abrió las puertas a ambos artistas por la gran acogida que tuvo y fortaleció la amistad entre ambos, quienes también grabaron después ‘Te lo agradezco, pero no’.

Por otro lado, tras la ruptura con Piqué, el cantautor español respaldó a la cantante colombiana; incluso, según Ok Diario, fue él quien le recomendó a la intérprete de ‘Ojos así’ contratar los servicios de la abogada Pilar Mañe para velar por sus intereses durante la separación, en cuestión de la tenencia de los hijos, ya que estos no están casados.

(Con información de RPP)