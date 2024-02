Christian Cueva revela que habló con Christian Domínguez: “Él me buscó primero”

Tras revelarse la relación extramatrimonial que mantuvo con Pamela Franco en 2018, Christian Cueva se pronunció sobre el comunicado que emitió y reiteró sus disculpas a su todavía esposa; adicionalmente, negó haber amenazado a Christian Domínguez.

"No me justifico de nada. La vida me cambió de un momento a otro, tuve que seguir mi camino y en ese camino me equivoqué muchas veces. Primero quiero pedirle perdón a Dios porque es el único que puede darnos lo que nos merecemos. Hoy por hoy la situación está así y me duele mucho, me duele en el alma porque se trata de mi familia, se trata de una persona que aún amo, que es mi esposa. Yo hago mea culpa, creo que esta situación del pasado también me tenía cargando, algo que no deseaba", dijo al programa Mande quien Mande.

No obstante, al ser consultado sobre las presuntas amenazas contra Christian Domínguez, el futbolista reveló que en algún momento sí se comunicó con él, pero no para intimidarlo, sino para darle un consejo.

"Yo no soy quién para amenazar a nadie. Eso es algo muy delicado, también para eso uno tiene que tener seguridad de lo que se dice. Si en algún momento yo me tuve que comunicar con la pareja de la señora (Pamela Franco) fue para decirle, justamente, que se dedique a su familia, que yo tengo la mía y suficiente, no tuve que hablar nada más... Me estuvo buscando a mí. Él me buscó a mí, primero", sostuvo.

¿PAMELA FRANCO FUE UN ‘ERROR’ PARA CUEVA?

La conductora María Pía Copello le preguntó sobre si es verdad que estuvo obsesionado con Pamela Franco, tal como ella lo había mencionado en otra oportunidad.

“Cuando ese vínculo, porque para mí no ha sido una relación, es un error ese vínculo que tuvo en la cual yo me arrepiento mucho por todo lo que estuve pasando”, dijo.