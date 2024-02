Nicki Nicole tras separación con Peso Pluma: “Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida”

Después de que se filtrarán unas imágenes del cantante Peso Pluma con una chica que no era Nicki Nicole, la cantante argentina utilizó sus redes sociales para revelar que se enteró de la presunta infidelidad del mexicano por las fotografías que salieron a la luz.

En una historia en su cuenta de Instagram, Nicole indicó que una persona que te quiere dentro de su vida hace todo lo posible para seguir ahí. De igual manera, si alguien no te cuida, es mejor dar un paso al costado.

“El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, posteo.

PUNTO DE QUIEBRE

El último 11 de febrero, durante la presencia de Peso Pluma en el Super Bowl XVIII, el cantante mexicano fue captado ingresando con una fémina a un presunto hotel después de la fiesta deportiva realizada en Las Vegas.