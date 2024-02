Christian Cueva reconoce que mantuvo una "vinculación indebida" con Pamela Franco

Foto El Comercio

Desde la ciudad de Barcelona, España, el jugador Christian Cueva rompió su silencio a través de sus redes sociales y se pronunció sobre la reciente polémica provocada por el romance que mantuvo en secreto con la bailarina y cantante Pamela Franco, a pesar de estar casado.

En el comunicado, el futbolista calificó la relación como una "vinculación indebida" y expresó su arrepentimiento por sus acciones, las cuales considera el error más grande de su vida. Asimismo, el deportista ofreció sus disculpas a su familia, lamentando el dolor que ha causado.

ME UNÍA EL AMOR

"Quiero pedir públicamente perdón a mi esposa, Pamela López, y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado les causan, y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres, que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón", indica.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación, sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada y perjudicial, que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", agrega en una parte del documento.