Leslie Shaw rechaza colaborar con Flavia Laos: “Juega a ser cantante”

Durante una reciente entrevista, la reconocida cantante Leslie Shaw generó controversia al ser cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con otros artistas, entre ellos Flavia Lao​s. Sin embargo, su respuesta nada favorable para la actriz, afirmando que "juega a ser cantante".

"Parece más un videoclip de influencer. Yo creo que va más por esa línea o ese es su concepto como la influencer que canta (...) No quiero hacer colaboración con ella porque no quiero ser catalogada así", respondió Leslie en América TV.

La intérprete de 'Tal para cual parte 2', hizo hincapié en su deseo de no ser recordada como una influencer, destacando que ha trabajado arduamente para diferenciarse y ser reconocida por su talento y originalidad.

"No, no me gustaría que me cataloguen como influencer. Yo siempre he luchado para diferenciarme, para ser única, original y ella no me trae nada nuevo", aclaró.

¿TENDRÍA COLABORACIÓN CON MICHEILLE SOIFER?

A pesar de su negativa hacia una posible colaboración con Flavia Laos, Shaw mostró aprecio por la cantante y chica reality, Micheille Soifer, reconociendo su talento y dejando entrever que estaría abierta a trabajar con ella en el futuro.