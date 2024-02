Pamela Franco podría darle una nueva oportunidad a Christian Domínguez: “Yo aún lo amo”

Tras la difusión de un video en el programa de Magaly Medina donde se observa a Christian Domínguez con una chica en situaciones comprometedoras y días después al ser expuesto por una jovencita.

La expareja del cumbiambero, Pamela Franco no descartó la posibilidad de poder volver a formar un hogar con el exintegrante de Los Hermanos Yaipén. "El amor no se va de la noche a la mañana, yo amo a Christian Domínguez".

CERO SENTIMIENTOS

Asimismo, la conductora de Tv considera que el cantante ya no siente nada por ella, ya que se hubiese sido todo lo contrario no habría destrozado la familia que venían armando.

“Siento que, después de todo, ya no me ama. Si él me hubiese amado, no me hubiese todo eso. Si él me hubiese amado, ni siquiera hubiese conversado con una, pero son varias", sostuvo.

Cabe mencionar que, en medio de las especulaciones de la esposa de Christian Cueva, Pamela López, quien aseguró que el padre de sus hijos tenía un romance con Pamela Franco, la exintegrante de Alma Bella reveló que si estuvo junto al exjugador de Alianza Lima.

"Sí (tuve una relación con Christian Cueva). Me involucré con él en el 2018, pero fue en idas y vueltas, era un tema bastante complicado en el transcurso de ese tiempo", señaló.