Super Bowl VIII: Usher calentó el medio tiempo con sus mejores éxitos

El artista Usher dejó todo en el Allegiant Stadium, donde se realizaba el partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. El artista apareció en el medio tiempo e impactó con su performance, demostrando así que también los hombres realizan un excelente espectáculo.

Completamente vestido de blanco, Usher inició con ‘Yeah!’ junto a ‘Caught Up’. Siguió con ‘Superstar’ y ‘Love in this Club’ antes de darle entrada a una acompañante de lujo, Alicia Keys, que se lució con un espectacular vestido rojo y tocando el piano.

Usher y Alicia Keys. Foto: Getty Images.

Juntos interpretaron ‘If I Ain’t Got You’, seguida del éxito ‘My Boo’, antes de volver a tomar el protagonismo. Luego, el cantante animó a la audiencia mostrando sus habilidades para el baile y reanudó su actuación con ‘U Got it Bad’. Pero, el show también tuvo un ambiente retro al performar ‘O.M.G’ junto con ‘will.i.am’, luciendo un outfit azul y negro, con lo que cerró con broche de oro el medio tiempo.

Usher y HER. Foto: Getty Images.

¿QUÉ DIJO USHER?

El cantante de 45 años explicó cómo es que diagramó el Halftime Show para este año. “Estaba muy consciente de mi pasado, celebraba mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensaba hacia dónde nos dirigimos en el futuro. ¿Por qué canciones me conoce la gente? ¿Qué canciones han sido una celebración de mi carrera? Esa era la idea”, señaló y, definitivamente, se llevó los aplausos por sorprender a sus espectadores.