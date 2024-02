Yahaira Plasencia: así fue su debut como conductora de Al Sexto Día

El pasado 10 de febrero, la salsera Yahaira Plasencia debutó como conductora del programa ‘Al Sexto Día’ en Panamericana Televisión. Durante la transmisión se mostró desenvuelta y les envió un contundente mensaje a sus detractores.

“Vamos a soltar un poquito los nervios porque estoy nerviosa, no les voy a mentir”, señaló la cantante al ingresar al set de ‘Al Sexto Día’.

Antes de comenzar el programa en sí, aprovechó para agradecer a Dios, a sus padres y al canal por darle la oportunidad de iniciar esta nueva faceta en su carrera.

“Tengo los nervios a flor de piel y quiero dirigirme a todo el público que me está viendo hoy, quiero agradecer en primer lugar a Dios porque me llena de muchas bendiciones, siempre está conmigo, de verdad gracias, señor por estar siempre conmigo; a mis padres, por siempre estar en las buenas, en las malas, en mis aciertos, en mis desaciertos, mis padres son mi motor y motivo, gracias por siempre estar conmigo. Imposible no agradecer a Panamericana Televisión, que ahora es mi nueva casa, estoy más que feliz de ser parte de esta familia tan grande, que viene entreteniendo a la gente por años. Al Sexto Día es un programa que tiene al aire 14 años, entreteniendo, divirtiendo, llevando información y estoy muy feliz de poder ser parte”, señaló Plasencia.

¿CÓMO FUE SU PROCESO DE CASTING?

La cantante de salsa aclaró que ella pasó por un proceso de casting en el que compitió con otras figuras de la televisión y le aseguró a la audiencia que vino preparada “para demostrar” que puede hacerlo.

“Para los que no saben, yo pasé un casting y sé que muchas figuras de la televisión también lo pasaron, pero a mí me dieron una pauta, yo estudié, me preparé, ensayé y vine aquí preparadísima para demostrar que puedo hacerlo”, dijo agradeciendo a las personas que la han apoyado en este nuevo paso en su carrera.

Adicionalmente, le dedicó un claro mensaje a aquellos detractores que cuestionan su capacidad para conducir un programa de televisión, alegando que no tiene experiencia en esta área.