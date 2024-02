Tatiana Alemán: Puedes tener “rostro televisivo” pero lo importante es lograr conectar con la gente

Desde muy pequeña estuvo en los medios de comunicación, junto a su hermana participó en distintas producciones televisivas, al parecer siempre supo que era el mundo al que quería pertenecer. Hoy, Tatiana Alemán, está en las pantallas de Panamericana Televisión, al frente del programa 2024 en 24 Horas.

Es un espacio de análisis y entrevistas políticas, de lunes a viernes, a las 10 p.m. que conduce con aplomo e imparcialidad, gracias a la experiencia obtenida en distintos programas televisivos donde participó. Revela que se prepara mucho para las entrevistas y trata de estar informada del acontecer nacional e internacional.

PERSONA DIVERTIDA

“Puedes tener el “rostro televisivo”, pero debes tener una conexión con la gente. Por más rostro que tengas, si no sabes expresarte bien a nivel corporal e intelectual, pues no vas a conectar nunca. Y eso es chamba. Y me ha costado muchísimo. Hay que empaparse, leer, veo mis grabaciones, escucho a mis pares”, comenta.

Señala también que aunque aparece seria es una persona muy divertida, “Siempre me ha pasado que me dicen “¿por qué no sonríes?, “oye, tienes cara de seria”. Y me he defendido diciendo que soy una persona seria, yo elijo con quién me río. Y cuando la gente me conoce más, me dicen “oye, eres bien divertida, “eres bien graciosa”.

LAS CRÍTICAS

La conductora reconoce también que es bastante desconfiada, le cuesta entrar en confianza. Al ser consultada ¿Esa desconfianza te ayuda para ser periodista? dijo “Yo creo que sí, porque de buenas a primeras no puedes creerle todo a la persona con quien estás conversando. Siempre hay que dudar un poco de qué lado está, a qué intereses responde”.

Sobre las críticas, Alemán Napurí, de 32 años, dijo a Perú 21, que “hay que tratar que no te afecten tanto. Es complicado, porque te puede tumbar, somos seres humanos al final. He tenido épocas en las que no entraba a redes sociales o bloqueaba comentarios por salud mental, porque esa gente que no me conoce, no sabe el motivo de mis decisiones", indicó.