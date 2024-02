Christian Domínguez: Sé que no tengo que cometer los mismos errores para no dañar a nadie más

Christian Domínguez volvió a hablar sobre cómo vive estos momentos tras hacerse pública sus infidelidades en medio de su relación con Pamela Franco. Se mostró más tranquilo luego de las críticas por sus encuentros con Mary Moncada y Alexa Samamé.

“Todos tienen derecho a hablar, a lapidarme, como que me acostumbré a eso. Tengo claro que soy un producto y como tal para la gente, la prensa y no puedo equivocarme, mi defensa jamás va a ser que todos cometemos errores, somos humanos”, señaló a Expreso.

RELACIÓN ESTABLE

Por otro lado, tal como había adelantado, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ confirmó que se encuentra en un tratamiento psicológico para solucionar los posibles problemas que tenga, y que no le permiten mantener una relación sentimental estable.

“Mi tratamiento va a en serio, estoy firme con mis terapias. Ahora solo me queda trabajar para sacar adelante a los míos, ya pedí perdón a las personas que corresponden y sé que no tengo que cometer los mismos errores, para no dañar a nadie más”, añadió.