¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se habrían comprometido?

La bailarina peruana y el conductor argentino estarían pensando en matrimonio, pues un curioso mensaje en sus redes sociales hizo crecer el rumor entre sus seguidores.

La pareja estaría atravesando un buen momento en su relación, pues el presentador de ‘Bailando 2023’, compartió en su cuenta de Instagram una foto romántica donde se le ve junto a Figueroa con sus manos entrelazadas, lo que destacó es que la modelo lucía un elegante anillo en el cuarto dedo de la mano izquierda.

La imagen iba acompañada de dos emojis de corazones en llamas y la etiqueta del nombre de la peruana, lo cual acrecentó aún más los rumores. Al parecer, la mediática pareja estaría planeando ir un paso más allá en su relación.

Foto: Instagram Tinelli.

La relación de Figueroa y Tinelli comenzó en setiembre del año anterior, durante las grabaciones de ‘Bailando 2023’, desde su encuentro inicial se pudo observar una química especial entre ambos. Luego de la salida de la peruana del reality de baile, se les ha visto más juntos que antes.

¿QUÉ PIENSAN LOS PROTAGONISTAS DEL MATRIMONIO?

Cuando la bailarina aún estaba en el programa, Tinelli mencionó, en forma de broma, que estaba dispuesto a casarse con Milett. “Ya estamos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, porque nos puede dar datos”, fueron las declaraciones de Tinelli sobre la boda de Ana Carolina Ardohain. “A mí me encantó la propuesta que te hicieron afuera, una cosa así tengo que hacer yo”, dijo el presentador en ese momento.

Tinelli también consultó a Milett sobre el matrimonio y esta fue su respuesta: “Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno... a mí me nace casarme con el amor de mi vida”, aseguró.