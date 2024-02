Erick Elera aclara los rumores: Niega supuesto ampay y muestra su malestar

El actor Erick Elera está pasando por un momento incómodo luego de que se difundieran rumores sobre su presunta participación en un ampay con Melissa Paredes.

Elera, reconocido por su papel como Joel Gonzales en una exitosa serie de televisión, ha desmentido rotundamente su involucramiento y ha expresado su malestar ante las especulaciones, aclarando que fue Christian Domínguez quien fue identificado como protagonista del ampay en el programa de Magaly Medina.

"No tengo nada que decir al respecto, son puras estupideces. No me agrada que la gente empiece a hablar y crear historias falsas", precisó Elera en relación a las especulaciones.

El actor ha dejado claro su descontento al ser erróneamente mencionado y ha expresado su incomodidad por la situación generada.

LO RESPALDA

Por su parte, Allison Pastor, esposa de Erick Elera, también ha emitido su opinión al respecto. Pastor ha manifestado sentirse apenada por los rumores y ha dejado en claro que no le interesa el tema.

"Conozco bien el entorno de mi esposo, confío plenamente en él y estoy segura de su lealtad", puntualizó, brindando su respaldo a Elera y demostrando su confianza en la relación que mantienen.