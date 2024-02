TikTok retira música de Taylor Swift, The Beatles y más por disputa con licencias

Artistas como Taylor Swift, The Weeknd, The Beatles, y otros ya no podrán escucharse en la plataforma TikTok debido a problemas con licencias. Toda la música grabada bajo la marca Universal Music Group (UMG) se eliminó de la biblioteca de la popular plataforma o han sido silenciados.

Esto debido a la ruptura en las negociaciones con el mencionado grupo. El anterior acuerdo de licencia culminó el 31 de enero. UMG denunció el pasado martes a TikTok de intentar construir un negocio basado en la música sin pagar un valor justo por ella.

¿QUÉ DIJO TIKTOK?

La plataforma compartió un comunicado en el que señaló que es “triste y decepcionante que UMG haya puesto su propia codicia por encima de los intereses de sus artistas”.

TikTok es una de las redes sociales más populares del mundo, con más de mil millones de usuarios, sin embargo, la plataforma solo representa alrededor del 1% de los ingresos totales de UMG, según afirmó la compañía discográfica.