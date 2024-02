Mary Moncada se pronuncia tras ampay con Domínguez: "No me estoy riendo de la situación"

Mary Moncada, la mujer involucrada en el ampay con Christian Domínguez, ha decidido romper su silencio y compartir un comunicado en respuesta a las críticas recibidas tras su aparición en una entrevista televisiva.

Durante la entrevista, Moncada fue cuestionada por su comportamiento risueño a pesar de la infidelidad cometida por su amante.

En su comunicado, Mary Moncada aclara que su risa durante la entrevista no fue una burla, sino una reacción de nerviosismo ante una situación mediática a la que no está acostumbrada.

FUE POR NERVIOS

La empresaria enfatiza que no se está riendo de la grave situación que Christian Domínguez y su familia atraviesan con Pamela Franco.

"Quisiera aclarar que mi risa durante la entrevista no fue una burla. Fue una reacción de nervios, ya que no estoy acostumbrada a este tipo de situaciones. No crean que me estoy riendo de la situación, pero también tengo una vida y un trabajo que debo continuar", expresó Mary Moncada en su comunicado.