Martin Garrix regresa a Lima para cierre del verano 2024

Es un hecho. Martin Garrix regresa a Lima el próximo 01 de marzo como parte de su visita a Sudamérica. El talentoso y mejor DJ del mundo por tres veces consecutivas tocará nuevamente en la capital peruana para deleitar a su público.

El recinto donde tocará sus mejores éxitos tales como “In The Name Of Love”, “Scared To Be Lonely” y “Don’t Look Down” será la Costa 21 y las entradas podrán adquirirse desde la web de Teleticket a partir del 20 de diciembre en preventa.

El ascenso de Martin Garrix dentro de la escena electrónica mundial ha sido y viene siendo asombroso. A lo largo de su corta carrera, ha creado éxitos en solitario y también con grandes artistas de renombre como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher y U2.

Su habilidad para mezclar diferentes estilos de música electrónica, su energía en el escenario y su capacidad para crear melodías pegajosas le ha permitido crear hits que sobrepasan los escenarios y han llegado a ser himnos, incluso, de competiciones deportivas, como lo fue “We Are The People” (para la UEFA EURO 2020).

Siendo propietario de su sello discográfico STMPD RCRDS, este músico neerlandés de 27 años ha sabido desenvolverse en el extenso espectro de la música electrónica de baile o mejor conocido como EDM, por sus siglas en inglés. Sin embargo, también ha incursionado en el pop, electropop y progressive house.

Adems, el talento de Martin Garrix lo ha llevado más allá de festivales de música electrónica. Su extraordinaria presentación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en 2018 en Corea del Sur lo convirtió en el segundo y último DJ de la historia en tocar en esta competición mundial. El primero fue Tiesto en Atenas 2004.

Sus 21 millones de oyentes mensuales en Spotify y las millones de reproducciones de sus canciones indican que este 01 de marzo nos espera una fiesta y un show inigualable, tal y como sucedió cuando tocó en el Road To ULTRA 2016, evento realizado también por Vastion Group.