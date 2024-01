Así reaccionó Wendy Sulca cuando en una emisora de radio le dijeron que "debía usar ropa y joyas costosas"

Wendy Sulca ha revivido, quizás, uno de los momentos más incómodos en su carrera musical y de su vida personal. La cantante de pop andino contó que durante una entrevista en una emisora local le sugirieron usar ropa de marcas caras y celulares de alta gama.

Esto sucedió cuando la artista peruana dio una entrevista al espacio Métrica Latina, en donde le consultaron por qué sus canciones no llegaban a las radios nacionales.

“Sí es lo mismo que yo me pregunto y créeme que hemos tocado puertas con mi mami. Con ella nos ha pasado muchas cosas y en una de ellas literal, creo que nos humillaron”, respondió al programa de Youtube.

En dicha reunión, Sulca contó que uno de los que pertenecían al programa la miraba de pies a cabeza. Esta misma persona fue quien le sugiero tener celulares de alta gama, pues de esta manera podría triunfar en la música.

“Pero de ahí comenzó a decir que si quieres triunfar en esta industria tendrías que tener un Iphone X que era lo más vendido y top en ese entonces. Venir con relojes caros, con joyería cara y ropa mucho más cara, no me pareció que me dijeran eso”, expresó.