Dilbert Aguilar en UCI: su esposa aclara rumores y asegura que el cantante que está “estable”

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de EsSalud de Angamos por presentar problemas respiratorios. Ante la ola de información que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación, su esposa Jazmín Gutarra cuestionó que se hayan filtrado datos sobre la salud del artista.

"Él nunca ingresó a UCI por una fibrosis pulmonar ni nada, fue por un cuadro de neumonía severa. Si los doctores optaron por ingresar a UCI era porque querían que su recuperación sea favorable y un poco rápida. Él está consciente, yo lo veo todos los días", dijo a La República.

No obstante, también se pronunció en otros medios cuestionando a las personas que están declarando sobre el tema, alegando que ella es la única autorizada para hablar sobre el estado de salud de su pareja.

“Mi esposo está estable. No sé quién está declarando por el tema, porque la única persona autorizada soy yo. Tengo una niña de siete años y merecemos respeto”, dijo a Trome.

CLAUDIA PORTOCARRERO SE MUESTRA AFECTADA

Claudia Portocarrero, expareja del artista, se pronunció sobre la salud del artista y dio a conocer lo afectada que siente por esta situación; no obstante, aclaró que ella no es la persona idónea para dar información sobre el tema.

“No me siento nada bien y no puedo hablar por respeto a su familia y porque no sé nada. No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años y no es algo para tomar a la ligera”, señaló a Todo se Filtra.