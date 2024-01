Melissa Paredes disfruta su soltería en la playa: “Baby, te me cuidas”

La reconocida actriz y modelo Melissa Paredes, reapareció públicamente a través de sus redes sociales, tras confirmarse su separación del bailarín Anthony Aranda. La pareja, que compartió más de dos años juntos, recientemente anunció su ruptura, generando sorpresa entre sus seguidores.

En su primera aparición después de la noticia, Melissa Paredes fue captada disfrutando de un día soleado en la playa junto a amigas y su hija. La actriz mostró una impecable figura y se le vio de buenos ánimos mientras compartía momentos con sus seres queridos.

A través de sus historias en Instagram, Paredes compartió su estado de ánimo positivo al ritmo de canciones de reguetón. Frases como "Mami, qué linda te ves; qué rico verte otra vez" y "La que puede, puede y la que no, soporta", fueron publicadas en sus redes sociales.

La exesposa de Rodrigo Cuba también subió historias con mensajes sugerentes, como "Baby, te me cuidas, de este c%#$ no te olvidas". Su elección de canciones y expresiones ha generado especulaciones sobre su estado emocional después de su ruptura amorosa.

RUPTURA AMOROSA

Aunque se han especulado varias razones para la separación, algunos rumores sugieren que un posible "ampay" de Magaly, TV la Firme, podría estar detrás de la decisión de la pareja. Sin embargo, hasta el momento, ni Melissa Paredes ni Anthony Aranda han confirmado oficialmente los motivos de su ruptura.