Milena Zárate tras ruptura de Melissa Paredes y Anthony Aranda: “Era calentura pura y eso no dura”

Después de que el último viernes, la modelo peruana Melissa Paredes anunciará el final de su relación con el bailarín Anthony Aranda, la cantante Milena Zárate mencionó que el amorío entre ambos no iba a buen puerto ya que solo era de momento.

Asimismo, la colombiana recordó que el sentimiento de ambos no inició de una buena manera para que pueda durar por un largo tiempo.

“No hay que ser adivino para saber hasta dónde iban a durar. Lo que empieza mal, termina mal. Es así. No puedes construir tu felicidad en base a la ruina y dolor de una persona. Eso es imposible y no perdura, porque llega el karma. Eso era calentura pura y la calentura no dura”, declaró a un medio local.

NO VOLVERAN A ESTAR JUNTOS

Tras el comunicado de Melissa Paredes, Milena Zárate considera que el amorío entre ambos no podía continuar a pesar de los esfuerzos que hubiesen realizado para seguir unidos.

“No creo. Si han mandado un comunicado es porque las cosas vienen desmoronándose desde hace un tiempo y porque sabes que ya no hay marcha atrás”, sostuvo la expareja de Edwin Sierra.