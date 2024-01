Brenda Zambrano a su ex Guty Carrera: “eres un maltratador, manipulador y chantajista”

No se guardó nada y dejó explotar todo lo que tenía guardado. La influencer mexicana acusó a su expareja, Guty Carrera, de maltratador, manipulador y chantajista, luego que se confirmara la participación del modelo en el reality ‘La Casa de los Famosos’.

La joven modelo reveló que cuando ella participó en el reality, Carrera criticó el programa. “Solamente me sorprende muchísimo, que cuando yo estuve en la temporada 2, cuando Guty era mi novio, me hizo un dramón porque iba a ‘La Casa de Los Famosos’, habló súper mal, ‘que pinche proyecto’, y mira cómo son las cosas ahora. Lo criticaba mucho y hasta me llegó a amenazar que se iba de la casa, me hacía mucho berrinche”, dijo la influencer.

Al respecto, Guty respondió durante una transmisión en vivo en TikTok, asegurando que hay “personas malintencionadas que buscan notoriedad hablando mal de los demás”. Estas afirmaciones empujaron a la modelo a contestar.

“OJALÁ SE TE CAIGA LA CARETA”

Por medio de la plataforma X, Brenda Zambrano recordó la experiencia de vivir con Guty Carrera e hizo alusión a la denuncia que Alejandra Baigorria le interpuso al actor.

“Hay gente en las redes sociales que se les olvida que uno los conoce en la vida real. Solo recuerda Guty Carrera que eres un maltratador, manipulador y chantajista. ¿Ahora sí hablas? ¿Te funciona verdad? ¿Qué me quiero colgar? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón, ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos”, publicó.