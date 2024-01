Alondra García revela cómo lleva su amor a distancia con exitoso empresario español

La popular “ojiverde” está en un buen momento, debido a que fue nominada por los People’s Choice Awards como ‘Influencer del año’. Gracias a esta participación, la modelo ha regresado a Perú, pues su trabajo la ha llevado por varios países.

Pese a su apretada agenda y a sus continuos viajes, su relación con el empresario Francisco Alister se mantiene firme y, aunque ella no ha oficializado nada, sus seguidores la han captado con su pareja, descubriéndose quién era, y se sabe que el empresario vive en España, mientras que García Miró está en Perú.

Respecto a ello, Alondra aseguró que lo más complicado de la relación a distancia es organizarse, pero ella y su pareja han logrado un acuerdo para que ambos viajen y puedan verse, dijo a ‘Amor y Fuego’. También reveló que se siente muy feliz con su relación.

“Yo me siento súper bien, súper contenta, organizándonos con los viajes. Voy, vengo, de hecho, voy a pasar una temporada en Madrid en algún momento. El año pasado estuve bastantes meses por Madrid y así”, relató.

“ME HACE ILUSIÓN EL MATRIMONIO”

En otro programa local, Alondra dejó en claro que cree en el matrimonio. “Estoy contenta, con el corazón súper contento, estoy pasando por una linda etapa de mi vida. Me siento completa, en general, feliz. Hay cosas que no tengo que esconder, no es un secreto, pero sí respeto la privacidad de mi pareja y eso me da tranquilidad. No soy una chica que está acostumbrada a hablar de sus temas privados, por eso prefiero mantenerlo allí, me da paz”, dijo en ‘América Espectáculos’.

También dijo que el matrimonio “le hace ilusión” y que es “bien tradicional” al respecto. “Creo que hoy en día la convivencia es un súper compromiso, es como el sello del amor. He crecido así, mis papás son casados, creo en el matrimonio y en el amor”, dijo sinceramente.

En tanto, dio que le gustaría ser madre en algún momento de su vida, pero es un plan que tiene para el futuro. Así también, pidió al público a votar por ella en su nominación People’s Choice Awards.