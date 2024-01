Leonard León ignora conflictos con Karla Tarazona y festeja aniversario con su pareja: "Es la primera vez que me enamoro”

En medio de la polémica y revelaciones de la presentadora Karla Tarazona, sobre la desatención a sus hijos, el reconocido cantante Leonard León ha decidido dejar de lado las controversias para celebrar con alegría y amor el octavo aniversario de su relación con Olenka Cuba.

A través de sus historias de Instagram, Leonard compartió un emotivo mensaje dedicado a su pareja. "Ya vamos para los 8 años. Como toda relación hemos cometido errores, pero fuimos aprendiendo poco a poco, ya que hoy en día nuestra relación es más fuerte y consolidada", escribió el cantante.

Además, confesó abiertamente que es la primera vez que experimenta la sensación de enamorarse. "Es la primera vez que me enamoro profundamente y que me diste una ilusión y paz a mi vida. Te amo mi cruda, eres el amor de mi vida y que Dios siga bendiciéndonos", se lee la descripción en su cuenta de Instagram.

ALEJADO DE SUS HIJOS

Karla Tarazona reveló que Leonard León no mantiene comunicación con sus dos hijos, a pesar de no haberle prohibido que lo haga. La presentadora de 'Préndete' aclaró que no puede forzar al cantante a acercarse a sus hijos, ya que esa responsabilidad recae en él.

"Cero comunicaciones, sin prohibiciones. Los procesos que tenemos son conmigo, él no se puede acercar a mí, no a los niños. Tampoco se puede obligar a una persona a hacer algo que no les nace o esperar a que la jueza te diga ‘haz esto’. Esto no es un tema mío, no me hago responsable", afirmó Tarazona en una entrevista para un medio digital.