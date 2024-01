Ryan Gosling gana el Critics Choice por “I’m just Ken” y su reacción se viraliza

No lo podía creer, es lo que su expresión parecía decir cuando este domingo 14 de enero la canción que interpretó en la película Barbie, “I’m Just Ken”, fue designada como ganadora de los Critics Choice Awards 2024.

A diferencia de los Golden Globes, donde Barbie destacó a mejor canción con el tema “What I was made for” de Billie Eilish, en esta oportunidad, la película se posicionó con tres canciones, además del tema anterior se añadieron “Dance the night” de Dua Lipa y “I’m just Ken”, interpretada por Ryan Gosling.

La canción se volvió en un tema pegadizo y se viralizó en redes sociales rápidamente, pero eso no auguraba que el tema se convierta en el mejor según los críticos del cine y la televisión. Esto resalta con la reacción del mismo Ryan Gosling, quien no podía creer que la canción fuera elegida ganadora en dicha categoría.

El actor fue enfocado por la cámara rápidamente y no pudo ocultar su expresión de asombro, además, no subió al escenario para recibir el premio y solo lo hicieron los creadores Mark Ronson y Andrew Wyatt.

MOMENTOS DE LA NOCHE

Pero no solo el rostro de Gosling se viralizó en redes sociales, sino que los usuarios destacaron otros momentos de la noche que se hicieron tendencia. Uno de ellos es el saludo que se dieron los actores Robert Downey Jr. con Tom Holland, ambos participaron en la saga de Marvel como Iron Man y Spiderman y rápidamente se recordó la estrecha relación que ambos tenían en la trama de The Avengers.

El actor de 48 años, Pedro Pascal, al igual que en los Golden Globes, acudió llevando una férula en el brazo que hacía juego con su atuendo. Aunque no ganó en su categoría, no pasó desapercibido.

También destacaron el discurso de Harrison Ford al llevarse un premio por su gran trayectoria fílmica. Los internautas destacaron la humildad del actor.