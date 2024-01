Critics Choice Awards 2024: estos fueron los grandes ganadores del cine y la televisión

Este domingo 14 de enero se realizaron los Critics Choice Awards 2024, en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, premiando a lo mejor de la industria del cine y de la televisión internacional según el juicio de la Asociación de la Crítica Cinematográfica.

En esta 29 edición la conductora del evento fue la comediante Chelsea Handler, quien destacó la película Barbie en su discurso de apertura: “Este año nos demostró que cuando las mujeres nos apoyamos dominamos la cultura, se podría decir que fue el año de las mujeres. Greta Gerwig y Margot Robbie trabajaron duro para traer su visión de Barbie a la gran pantalla”, dijo la actriz.

La película con más nominaciones fue Barbie y acumula 18 nominaciones, mientras que The Morning Show es la serie con más nominaciones. Los que también empiezan a tener más presencia en este tipo de eventos son las plataformas de streaming, pues HBO Max tiene 23 nominaciones, Netflix recibió 21 y Apple TV + FX obtuvieron 16.

GANADORES DE LA NOCHE

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph por The Holdovers (cine). En la terna también competían Emily Blunt, Oppenheimer (Universal Studios / Estados Unidos); Danielle Brooks, The Color Purple (Warner Bros. / Estados Unidos); America Ferrera, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); Jodie Foster, Nyad (Netflix / Estados Unidos) y Julianne Moore, May December (Netflix / Estados Unidos).

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. por Oppenheimer (cine). Quienes también competían por dicha categoría fueron Sterling K. Brown, American Fiction (Orion Pictures, MRC Film / Estados Unidos); Robert De Niro, Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos), Ryan Gosling, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); Charles Melton, May December (Netflix / Estados Unidos) y Mark Ruffalo, Poor Things (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos).

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de tv: Maria Bello, por Beef (mini serie de Netflix). Junto a ella competían Billie Boullet – A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos); Willa Fitzgerald – The Fall of the House of Usher (Netflix / Estados Unidos); Aja Naomi King – Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos); Mary McDonnell – The Fall of the House of Usher (Netflix / Estados Unidos) y Camila Morrone – Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video, / Estados Unidos).

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de tv: Jonathan Bailey por Fellow Travelers. En esta categoría competían también Taylor Kitsch – Painkiller (Netflix / Estados Unidos); Jesse Plemons, Love & Death (HBO Max / Estados Unidos); Lewis Pullman – Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos); Liev Schreiber, A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos) y Justin Theroux – White House Plumbers (HBO Max / Estados Unidos).

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup por The Morning Show (Apple TV+). En su categoría competían Khalid Abdalla, The Crown (serie / Netflix); Ron Cephas Jones, Truth Be Told (Apple TV+ / Estados Unidos); Matthew MacFadyen, Succession (serie / HBO); Ke Huy Quan, Loki (Disney+) y Rufus Sewell, The Diplomat (Netflix).

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki por su papel en The Crown (serie de Netflix). Competían también Nicole Beharie, The Morning Show (Apple TV+); Sophia Di Martino, Loki (Disney+); Celia Rose Gooding, Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+ / Estados Unidos); Karen Pittman, The Morning Show (Apple TV+) y Christina Ricci, Yellowjackets (Paramount+ / Estados Unidos).

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss Bachrach, por The Bear (Star+). Otros nominados fueron Phil Dunster, Ted Lasso (Apple TV+); Harrison Ford, Shrinking (Apple TV+ / Estados Unidos); Harvey Guillén, What We Do in the Shadows (Star+ / Estados Unidos); James Marsden, Jury Duty (Amazon Prime Video / Estados Unidos) y Henry Winkler, Barry (HBO / Estados Unidos).

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Meryl Streep por Only Murders in the Building. Aquí competían Paulina Alexis, Reservation Dogs (Star+ / Estados Unidos); Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video / Estados Unidos); Janelle James; Abbott Elementary (Disney+, 20h Television, Warner Bros / Estados Unidos); Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary (Disney+, 20h Television, Warner Bros / Estados Unidos) y Jessica Williams – Shrinking (Apple TV+ / Estados Unidos).

Mejor actor en una serie limitada o película para tv: Steven Yeun por Beef (Netflix). En la terna aparecían Matt Bomer, Fellow Travelers (Paramount+, Fremantle Media North America, Showtime / Estados Unidos); Tom Holland, The Crowded Room (Apple Tv+ / Estados Unidos); David Oyelowo, Lawmen: Bass Reeves (Paramount+ / Estados Unidos); Tony Shalhoub, Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie (Peacock, Universal Content Productions / Estados Unidos) y Kiefer Sutherland, The Caine Mutiny Court-Martial (Paramount, Showtime / Estados Unidos).

Mejor canción: ‘I’m Just Ken’ de la película Barbie. En la categoría también figuraban las canciones de las siguientes películas: “Dance the Night,” Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); “Peaches,” The Super Mario Bros. Movie (Nintendo, Universal Pictures / Estados Unidos); “Road to Freedom,” Rustin (Netflix / Estados Unidos); “This Wish,” Wish (Disney / Estados Unidos); y “What Was I Made For,” Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos).

Mejor reparto: la película Oppenheimer. En la categoría otras obras buscaban el galardón: Air (Amazon Studios, Warner Bros / Estados Unidos), Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos), The Color Purple (Warner Bros. / Estados Unidos), The Holdovers (CAA Media Finance / Estados Unidos) y Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos).

Premio a la trayectoria: Harrison Ford. A sus 81 años, con 86 películas, un guión escrito y diversas colaboraciones, el artista agradeció las oportunidades a lo largo de su trayectoria.

Mejor actriz en una serie dramática: Sarah Snook por la serie de HBO Succession. En la terna participaban Jennifer Aniston, The Morning Show (Apple TV+); Aunjanue Ellis, Justified: City Primeval (Star + / Estados Unidos); Bella Ramsey, The Last of Us (HBO Max); Keri Russell, The Diplomat (Netflix) y Reese Witherspoon – The Morning Show (Apple TV+).

Mejor actor en una serie dramática: Kieran Culkin, también por Succession. Competían por este galardón Tom Hiddleston – Loki (Disney+); Timothy Olyphant, Justified: City Primeval (Star + / Estados Unidos); Pedro Pascal, The Last of Us (HBO Max); Ramón Rodríguez, Will Trent (20h Television, 3 Arts Entertainment / Estados Unidos) y Jeremy Strong – Succession (serie / HBO).

Mejor serie de comedia: The Bear. Luego del éxito en los Golden Globes, se repite por segunda vez su celebración. Aquí también figuraban Abbott Elementary (Disney+, 20h Television, Warner Bros / Estados Unidos), Barry (HBO / Estados Unidos), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video / Estados Unidos), Poker Face (Animal Pictures, MRC Television / Estados Unidos), Reservation Dogs (Star+ / Estados Unidos), Shrinking (Apple TV+ / Estados Unidos) y What We Do in the Shadows (Star+ / Estados Unidos).

Mejor serie dramática: Succession (serie / HBO) En esta categoría también se encontraban nominados The Crown (serie / Netflix), The Diplomat (Netflix), The Last of Us (HBO Max), Loki (Disney+), The Morning Show (Apple TV+), Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+ / Estados Unidos) y Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO Max / Estados Unidos).

Mejor serie limitada: Beef (Netflix). n la terna también competían Daisy Jones & the Six (Amazon Prime Video, / Estados Unidos), Fargo (FX Productions, MGM Television / Estados Unidos), Fellow Travelers (Paramount+, Fremantle Media North America, Showtime / Estados Unidos), Lessons in Chemistry (Apple TV+ / Estados Unidos), Love & Death (HBO Max / Estados Unidos), A Murder at the End of the World (Disney+, FX Network / Estados Unidos) y A Small Light (Disney+, National Geographic Channel / Estados Unidos).

Mejor actriz: Emma Stone por Poor Things. La actriz se llevó el galardón superando a Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos); Sandra Hüller, Anatomy of a Fall (cine / Francia); Greta Lee, Past Lives (2AM, A24, CJ Entertainment / Estados Unidos); Carey Mulligan, Maestro (Netflix / Estados Unidos) y Margot Robbie, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos).

Mejor comedia: Barbie. En la categoría competían American Fiction (Orion Pictures, MRC Film / Estados Unidos), Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos), Bottoms (Amazon Prime Video / Estados Unidos), The Holdovers (CAA Media Finance / Estados Unidos), No Hard Feelings (Sony Pictures / Estados Unidos) y Poor Things (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos).

Mejor actor: Paul Giamatti por The Holdovers. El comediante estadounidense competía con Bradley Cooper, Maestro (Netflix / Estados Unidos); Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos); Colman Domingo, Rustin (Netflix / Estados Unidos); Cillian Murphy, Oppenheimer (cine / Universal Studios / Estados Unidos) y Jeffrey Wright, American Fiction (Orion Pictures, MRC Film / Estados Unidos).

Mejor director: Christopher Nolan por Oppenheimer. En la terna competían Bradley Cooper, Maestro (Netflix / Estados Unidos); Greta Gerwig, Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos); Yorgos Lanthimos, Poor Things (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos); Alexander Payne, The Holdovers (CAA Media Finance / Estados Unidos) y Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos).

Mejor película: Oppenheimer. La gran ganadora de la noche superó a grandes producciones como American Fiction (Orion Pictures, MRC Film / Estados Unidos), Barbie (Warner Bros. Pictures / Estados Unidos), The Color Purple (Warner Bros. / Estados Unidos), The Holdovers (CAA Media Finance / Estados Unidos), Killers of the Flower Moon (Apple TV+ / Estados Unidos), Maestro (Netflix / Estados Unidos), Past Lives (2AM, A24, CJ Entertainment / Estados Unidos), Poor Things (Irlanda-Reino Unido-Estados Unidos) y Saltburn (Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Amazon Prime Video / Reino Unido).