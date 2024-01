Cristopher Gianotti: Úrsula Boza comparte peculiar mensaje tras críticas a su pareja

El actor Christopher Gianotti se encuentra en el ojo de la tormenta luego de emitir polémicos comentarios sobre la supuesta igualdad de oportunidades laborales en Perú en su podcast de Youtube. Estas declaraciones han sido objeto de numerosas críticas; no obstante, su esposa Úrsula Boza compartió un curioso mensaje tras estos hechos.

“No te frustres cuando alguien no sea capaz de comprenderte. Los demás ven tu realidad según su propio mundo interno, sus experiencias y creencias personales. A veces, simplemente, tienes que dejar que el otro sienta y piense de ti lo que quiera. Eso no cambia quién eres en realidad”, se lee en la publicación compartida en sus historias de Instagram, en aparente defensa de Gianotti.

¿QUÉ HA DICHO CRISTOPHER GIANOTTI?

Hasta el momento, el actor peruano no se ha pronunciado sobre las críticas realizadas tras sus declaraciones; no obstante, no ha dejado de compartir avances o cortos clips sobre el programa que conduce.

“Soy bien crudo en este falso discurso mediocre de ‘Ay, no tenemos las mismas oportunidades’. ¿Tenemos? Eso es algo que te tienes que generar y es algo que la gente no entiende”, señaló.

De este modo, se interpreta que el actor dijo que cada persona genera sus propias oportunidades, sugiriendo que las personas pobres, lo son por voluntad propia.

“No me van a mí a contar ese cuento de: ‘Ay no, tú te moviste en un círculo, por eso esas oportunidades”, añadió.