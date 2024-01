People’s Choice Awards: Alondra García es nominada a influencer latina del año

La modelo Alondra García Miro fue nominada por los People’s Choice Awards como influencer del año, el medio ENow Latino compartió la reacción de la peruana a su nominación.

“Casi se me para el corazón cuando me dieron la noticia. Justo estaba en un viaje de trabajo y no lo podía creer. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa. Me siento super afortunada de representar a mi país, así que, los invito a votar por mí”, se le escucha decir en el video compartido por ENow Latino.

Además, la modelo compartió un mensaje en la publicación por su cuenta de Instagram: “Se me sale el corazón de felicidad, emoción y agradecimiento!!! Vamos Perú!!!!”.

¡APOYEMOS A ALONDRA!

Para votar por nuestra representante peruana solo ingrese a www.votepca.com/la Una vez en esa ventana solo debe buscar el nombre de la peruana y hacer click en “vota”.

Se abrirá una ventanita donde tendrá que volver a cliquear en “vota”. Antes que tu voto se apruebe, saldrán dos casillas: una de ellas es la aceptación de los Términos de uso y políticas de privacidad, la cual debes activar por ser obligatorio; la otra casilla es opcional.

Luego debes llenar un espacio en blanco con tu correo electrónico y se contará tu voto. Cabe destacar que solo se puede votar una vez por día en cada categoría.