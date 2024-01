Yidda Eslava tendría nuevo galán tras separación con Julián Zucchi: “No creo en lutos, es una huachafada”

Después de que anunciaran el terminó de su relación tras 11 años de mucho cariño, la exchica reality Yidda Eslava reveló que en estos momentos se encuentra conociendo a una nueva persona tras la ruptura con Julián Zucchi.

Asimismo, la también actriz reveló que próximamente las personas conocerán quien es su nuevo galán. Del mismo modo, indicó que tienen el deseo de que Zucchi pueda conseguir a una nueva pareja.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí, estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir ja, ja, ja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, comentó.

NADA DE LUTO

Por otro lado, Yidda Eslava reveló que no tiene que esperar mucho tiempo para conocer a un nuevo integrante en su vida, ya que muchas personas mencionan que se debe guardar luto al terminó de una relación por respeto.

“Yo lo reafirmo, nosotros estamos solteros… Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso, no porque tenemos las cosas clarísimas, no sentimos que el luto sea necesario”, sostuvo.

Cabe mencionar que, producto al amor que llegaron a prometer en un programa de televisión tuvieron dos hijos.