¿Milett Figueroa miente? Traumatólogo asegura que la bailarina no tendría lesiones graves

La salida de Milett Figueroa del programa reality ‘Bailando 2023’ en Argentina causó gran sorpresa, pues la peruana era una de las favoritas, sin embargo, una presunta lesión cervical le abría causado un dolor insoportable que no le permitió continuar en competencia y terminó por retirarse.

Pese a que un doctor del programa certificó el malestar físico de Figueroa, algunos no quedaron convencidos. Es así que, ante las acusaciones contra la bailarina en redes sociales, la misma artista decidió publicar una resonancia magnética donde se mostraría su lesión, pero un traumatólogo consultado desmintió a la peruana.

Ángel de Brito, conductor del programa argentino LAM, consultó a un especialista en lesiones lumbares, quien, según la resonancia de Figueroa, aseguró que dicha zona no mostraba lesiones graves, solo un poco de deshidratación, que es algo común y que no impide ejercicio físico ni la participación en el programa de baile.

“Respondiendo en la pregunta si Milett podría seguir bailando basándome exclusivamente en las imágenes que ella subió la verdad es que no veo ningún impedimento, porque tener deshidratación de disco no justifica no hacer actividad física (...) en mi opinión, lo que haría sería evaluar su sistema postural, yo podría saber cuál es la causa de su problema, de sus dolores cervicales, porque la mayoría de las veces esos dolores no tienen que ver con problemas de los discos, sino con problemas musculares y posturales”, agregó el experto.

DUDAS

De esta manera se puso en duda los datos ofrecidos por el médico de ‘Bailando’, Norberto Furman. Incluso, se observó a la peruana en imágenes usando tacones altos en Punta del Este el fin de semana posterior al supuesto accidente, lo que incrementó las dudas acerca de la gravedad de su lesión.