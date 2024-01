Globos de Oro 2024: Christopher Nolan gana el premio a mejor director por 'Oppenheimer'

Se lleva a cabo la edición número 81 de los Golden Globes, en el Beverly Hilton en California, y durante la gala el destacado director británico Christopher Nolan se alzó con el Globo de Oro 2024 al mejor director por su película 'Oppenheimer'.

El cineasta recordado por aclamadas cintas como “El Origen” y la saga de “Batman: el Caballero de la Noche”, venció en la categoría al veterano Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon'), Greta Gerwig ('Barbie'), Yorgos Lanthimos ('Poor Things'), Bradley Cooper ('Maestro') y a la novel directora Celine Song ('Past Live').

La cinta “Oppenheimer” aborda la historia del físico J. Robert Oppenheimer y su implicación en el Proyecto Manhattan, que culminó con el desarrollo de la bomba atómica, que cambió la historia de la humanidad y marcó el rumbo de las guerras en el planeta.

Cabe señalar que el cineasta de 53 años fue nominado en los Globos de Oro por las cintas 'Inception' y 'Dunkirk' pero no ganó, sin embargo, en esta tercera oportunidad, logró llevarse el premio.