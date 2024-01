Globos de Oro 2024: Hora, fecha y todos los detalles de la gala de premiación del cine y tv

Este domingo, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood celebrará la 81° entrega de los Globos de Oro 2024, uno de los eventos más esperados del año en el que se brinda reconocimiento a los más destacados del cine y la televisión estadounidense.

El evento se llevará a cabo en el Beverly Hilton Hotel de California y contará con una alfombra roja donde desfilarán como todos los años reconocidas estrellas. Este año, Jo Koy será el anfitrión de la noche, y lo acompañarán figuras como Amanda Seyfried, Michelle Yeoh, America Ferrera, Angela Bassett, Julia Garner, Will Ferrell y Oprah Winfrey, quien ha sido duramente cuestionada tras encontrarse en la ‘Lista de Epstein’.

FAVORITOS

En este 2024, se presentarán 26 categorías; no obstante, la película ‘Barbie’ encabeza la lista de favoritos; por otro lado, Bradley Cooper podría hacer historia si llegase a ganar tanto en las categorías de Mejor Director como Mejor Actor por su trabajo en ‘Maestro’.

FECHA Y HORA

La ceremonia se llevará a cabo este domingo 7 de enero. En Perú, podrá verse a partir de las 8 p.m.

NOMINACIONES