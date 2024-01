Mayra Couto tras recibir 75 mil soles del Mincul para crear ‘Mi cuerpa, mis reglas’: "El dinero no cubrió todo. Me endeudé”

La actriz peruana Mayra Couto, conocida por su papel en "Al fondo hay sitio", habló sobre los 75 mil soles otorgados por el Ministerio de Cultura para la creación de su serie 'Mi cuerpo, mis reglas'. En declaraciones para un medio escrito reveló que no fueron suficientes, llevándola a endeudarse para cubrir los gastos de producción.

"No quiero sonar petulante, pero hacer un capítulo de una serie a nivel cinematográfico no es económico. El dinero no cubrió todo. Me endeudé, lo cual está bien porque como productora tengo que aportar", señaló al diario El Comercio, además de asegurar que rindió cuentas detalladas de cada transacción.

Como se recuerda, en el 2020, la actriz fue reconocida por el Mincul en la categoría de Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual y los Nuevos Medios (DAFO), recibiendo el estímulo económico para la realización del primer episodio de su proyecto.

"Fue un malentendido gigante porque no es un regalo el que me dieron. No hubo favoritismo. Al jurado lo conocí el día que tenía que argumentar mi proyecto", expresó la actriz a su regreso a Perú luego de residir varios años en Colombia y Cuba.