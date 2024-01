Gipsy Kings by Andre Reyes: agrupación flamenca más exitosa del mundo llega al Perú

Hablar de los Gipsy Kings by Andre Reyes, es hablar de música, tradición y cultura. La afamada agrupación flamenca catalana, regresa a nuestro país luego de años de ausencia para ofrecer una presentación el viernes 23 de febrero en el Boulevard de Asia ( Paradiso) y las entradas se encuentan a la venta en Teleticket con un gran descuento hasta el 07 de enero con cualquier medio de pago.

Temas reconocidos a nivel mundial como "Bamboléo", "Volare" y "Bem Bem María", "Baila Baila", son algunos de los tantos que nos deleitarán apenas pisen suelo peuano como punto de partida de su tour "Origen", donde preteden dar un paso a su carrera artística con los éxitos que los han hecho reconocidos a nivel mundial y que los han posicionado como una de las representaciones culturales aplaudidas por la crítica y honrada de principio a fin por sus fanáticos, que aman la combinación de su rumba flamenca catalana y pop.

Sus más de 60 millones de discos vendidos y más de 30 años de trayectoria musical hablan por si solos. La banda de origen francés, pero con raíces española, está compuesta por una familia de músicos reconocidos por los expertos por su potencia artística sobre el escenario. Sin lugar a dudas un espectáculo que llena el ritmo, pasión y una fusión de influencias cultuales que tienen un sello musical inconunfible.

Recordemos que sus primeros sencillos fueron "Djobi Djoba" y "Bamboleo" y que estos temas lo posicionarios en los rankings en Estados Unidos en el primer lugar, incluso ralizaron una adaptación de la canción "Hotel California" fue parte de la banda sonora original de la película "El gran Lebowski", o la adaptación del tema "You've Got a friend in me", utilizada en la cinta "Toy Story 3". Discos de Oro y platino en el mundo hablar de su calidad y lujo de tenerlos en suelo nacional.