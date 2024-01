‘Cuto’ Guadalupe tras perdonar infidelidad a su pareja: "Dios nos pone pruebas a sus mejores guerreros”

El exdefensa de Universitario de Deportes, ‘Cuto’ Guadalupe, compartió abiertamente su proceso de sanación en una reciente entrevista para un reconocido programa de entretenimiento. En un gesto de paz y amor, Guadalupe anunció haber perdonado a su pareja, Charlene Castro, luego de que ella fuera captada con otro hombre en el 2023.

"Todos somos seres falibles, y no puedo juzgar", afirmó el exfutbolista; además de expresar su creencia en aprender de los errores y vivir sin rencores ni odio.

"Dios nos pone pruebas a sus mejores guerreros y yo soy uno de ellos. Creo que uno quiere vivir en paz, sin rencores, sin odio. Sí, (ya he perdonado) claro que sí, porque eso no es bueno y yo soy de esas personas que siempre valoro más allá de las cosas que puedan suceder. Creo que en la vida ninguno somos perfectos y cometemos errores. Lo importante es aprender siempre de eso", dijo Guadalupe, en declaraciones para América TV.

Respecto a que, si volviese o no con su pareja, el exjugador mencionó que cualquier cosa es posible, dejando claro que es un asunto personal y no sujeto a las críticas del público. "Es mi vida, que la amo. Si vuelvo o no vuelvo con ella es un tema mío, no es un tema del qué dirán", enfatizó.

AMPAY

Recordemos que el programa de espectáculos ‘Magaly TV, La firme’ captó a Charlene Castro, esposa del exjugador de Universitario de Deportes, saliendo de un hotel el pasado 11 de mayo del 2023, en compañía de un hombre cuya identidad aún sigue sin revelarse.