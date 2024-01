Parejas famosas que no siguen juntas en el 2024

El 2023 ha sido catalogado por muchos como el año de las rupturas. Durante este período de tiempo muchas parejas famosas anunciaron el fin de su relación, causando controversia y sorpresa en las redes sociales. Entre los casos más populares se encuentra la separación de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado tras un ampay, el anuncio del divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner y el fin de la relación entre Rosalía y Rauw Alejandro.

NACIONALES

Muchas figuras de la farándula peruana iniciaron su 2024 en aparente soltería, en esta nota haremos un recuento de las relaciones que decidieron culminar su historia de amor en el 2023.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes: El jugador del Cienciano fue ampayado hasta dos veces con la expolicía Jossmery Toledo; luego de este escándalo, Fuentes emitió un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con el futbolista, con quien había compartido más de 10 años de relación.

Ale Fuller y Francesco Balbi: Luego de anunciar con bombos y platillos su compromiso en febrero del 2023, la actriz contó, a pocas semanas de su boda, el fin de su relación con el abogado alegando que han comprendido que sus caminos deben tomar direcciones distintas.

“Uno nunca está del todo listo para verbalizar las situaciones dolorosas, pero creemos que es tiempo de compartirlo. Después de los mejores momentos compartidos y el sueño de una vida juntos, hemos comprendido que nuestros caminos deben tomar direcciones distintas. Nuestra relación ha representado una felicidad única e importante en nuestras vidas, por lo cual nos estaremos eternamente agradecidos”, señaló en un mensaje en redes sociales.

Austin Palao y Flavia Laos: Luego de una ola de rumores, la pareja anunció su separación oficial. La influencer señaló que habían tomado esta decisión por no compartir los mismos objetivos de vida y solicitó respeto a su público por esta decisión.

“Lo dejé bastante claro en la historia de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en detalles porque esto es un ping pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, pero no voy a dar más detalles”, dijo Palao a ‘Amor y Fuego’.

INTERNACIONALES

Algunas de las parejas más queridas y admiradas por los fanáticos decidieron terminar su relación e iniciar un capítulo nuevo en el 2024. Entre las rupturas más controversiales se encuentran:

Joe Jonas y Sophie Turner: Luego de un romance que inició en en el Festival de Coachella en 2016, la pareja sorprendió a sus fans con el anuncio de su divorcio en setiembre del 2023. Pese a que tienen dos hijas, las demandas y los conflictos por la tenencia de las niñas llegaron a acaparar titulares en su momento.

Rosalía y Rauw Alejandro: La pareja latina del momento anunció su ruptura casi medio año después de compartir su compromiso en marzo de 2023, con el lanzamiento de RR, el primer EP en el que colaboraban juntos y en el que se dedicaban su amor.

Ricky Martin y Jwan Yosef: El cantante puertorriqueño y el pintor sueco-iraní, anunciaron su separación en julio de 2023, luego de compartir seis años de matrimonio. La pareja indicó que tomaron esta decisión por sus hijos por todo lo que han experimentado en su relación.

"Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto, y dignidad, por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja en estos maravillosos años", indicaron en un comunicado.