Emotivo adiós de Cynthia Martínez a Pedro Suárez Vértiz: “Te amo esposo mío por siempre y para siempre"

Cynthia Martínez, esposa del fallecido ícono del rock nacional, Pedro Suárez Vértiz, arribó esta mañana a Lima desde España en compañía de sus dos hijos. Una vez establecida en Perú, se dedicó a organizar los detalles de las exequias del talentoso cantautor peruano, quien lamentablemente falleció el pasado jueves a la edad de 54 años.

En este difícil momento, Cynthia decidió no ocultar el profundo amor que sentía por el artista y lo expresó a través de sus redes sociales. Recientemente, en una conmovedora publicación en su cuenta oficial de Instagram, dedicó unas emotivas palabras a Pedro Suárez Vértiz.

"Fuiste. Eres y serás lo mejor que me ha dado este mundo y esta vida. Pedro y Cynthia, como me decías. Esposa mía, como me decías. Te amo esposo mío por siempre y para siempre", se lee la publicación acompañada de tres fotos junto a Pedro.

SOBRE SU MUERTE

Pedro Suárez Vértiz falleció de manera inesperada la madrugada del jueves 28 de diciembre, según confirmó su hermano, Patricio Suárez Vértiz. Su muerte fue súbita tras sufrir un paro cardíaco debido a una enfermedad degenerativa que había deteriorado su salud en los últimos años.