Navidad: “All I want for Christmas is you” suma 14 semanas liderando el Hot 100 de Billboard

Nuevamente Mariah Carey, por segundo año consecutivo, es la reina de la Navidad, pues su tema “All I want for Christmas is you” sigue en la cima de los rankings de música, superando a varias canciones nuevas de famosos artistas. El tema, que se ha vuelto todo un clásico de Navidad, cumplió su semana 14 liderando el Hot 100 de Billboard.

Con ello, Carey se convierte en la primera artista en la historia de la lista Billboard con tres números 1 de este tipo. Las dos primeras semanas de diciembre “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee se ubicó en la cima de esta lista, pero la semana pasada Carey regresó a su posición de reina única de la Navidad ubicándose en el número 1 del Hot 100.

Pero no solo se trata de la lista de Billboard, pues Carey también ha batido récords en Spotify como la canción más reproducida en un día, alcanzando 23,7millones de reproducciones, a diferencia que el 2022, cuando el mismo tema llegó a 21,2 millones de escuchas.

ROMPIENDO RÉCORDS

Sin duda alguna, en Navidad, Mariah Carey es la reina indiscutible con el tema que ya se ha convertido en un clásico de estas fiestas. Además, ha logrado ubicarse en mayor número de semanas en el puesto 1 de la lista Billboard con 93 semanas acumuladas, seguida de Rihanna, con 60 semanas y The Beatles con 59 semanas.

Destaca también que la popular canción fue estrenada en 1994 y su fuerza no se ha perdido pese a los años. Este 2023, la cantante realizó una gira de conciertos titulada “Merry Christmas One and All”, dedicada a la Navidad, con lo que visitó varias ciudades en Norteamérica.