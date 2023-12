[Entrevista] Papá Noel revela sus secretos: ¿cuál es el regalo más extraño que le han pedido?

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

Todos los años, cientos de Papá Noeles se preparan para afrontar la misión de llevar alegría y esperanza a los niños de sus comunidades. Ponerse el traje rojo, la barba blanca, alistar a la escuadra de elfos y transportar a las familias limeñas al mágico universo de la Navidad es un trabajo que requiere de ardua preparación, compromiso y talento. John Rodolfo Gallo, con tan solo 47 años, se ha convertido en un Santa emblemático y querido por su público; pese a no contar con la edad del reconocido barbón del Polo Norte ha logrado construir un personaje sólido y muy carismático.

De enero a noviembre, Gallo se desempeña como administrador y mago para shows; sin embargo, a partir del primero de diciembre guarda sus trucos para colocarse la barba del icónico Papá Noel. En una entrevista exclusiva para Panamericana Digital reveló los deseos y regalos que más le piden los niños, su experiencia trabajando como este personaje y el detrás de bambalinas que pocos conocen de ser ‘Santa Claus’.

Rodolfo, eres un Papá Noel relativamente joven, ¿cómo decidiste convertirte en este gran personaje que los niños aman?

Yo crecí en Barrios Altos y no había estas cosas; sin embargo, cuando yo tuve a mi hijo, a los 24, empecé a salir con un disfraz que me conseguí por ahí para él, luego tuve otros eventos y empecé a salir como Santa para mis clientes, hacía sorteos y quien se lo ganaba, yo iba de gratis. Era un Santa muy básico en el disfraz, pero la forma en la que yo animaba y en la que interactuaba le empezó a gustar a la gente y lo vi como una oportunidad de negocio. Ahí fue donde empecé a desarrollar el personaje de Santa Claus que manejo ahorita, y no solo el personaje de Santa, hay todo un show navideño, está el duende, Mamá Noela y otros.

¿Qué es lo que más disfrutas de ser Papá Noel?

El aprecio de la gente, a mí realmente me gusta lo que hago. Yo tengo un tema, yo voy a donde me lleven, pero mi mercado son mayormente gente de media para arriba y te lo menciono porque es indiferente a donde me lleven porque para mí lo importante es que todos se conecten, así sea gente de muchos recursos, igualito les hago bromas, tengo un método de humor de sarcasmo blanco, entonces no importa tanto el contexto socioeconómico, sino que la Navidad una a todos, rompiendo esa barrera. Ese es el resumen, que rompa las barreras socioeconómicas que a veces hay, eso es bonito, que la gente se lleve una buena onda de la Navidad, que los grandes se vuelvan chiquitos por la forma en la que los hago llegar con mis métodos.

CARTAS A PAPÁ NOEL

Gallo señaló que suele llevar cartas para que los niños escriban los deseos o regalos que esperan adquirir en Navidad, pero que en algunas ocasiones se ha llevado ciertas sorpresas. Relató que este año recibió la misiva de unos papás, algo que nunca le había pasado en una década de trabajo.

¿Cuál es el regalo más curioso que te han pedido?

En juguete no recuerdo, lo que sí, es que hay niños que piden que su papá y su mamá estén juntos. Ahí hay un puente de emociones, en mi caso más porque soy papá soltero, entonces los entiendo. El niño es niño, no vive el mundo como adulto.

¿Qué es lo que más han pedido los niños en esta Navidad?

Hay unos juguetes medios raros que yo no conocía. Yo voy bastante a casa de gente de clase media alta y muchas de las cosas que me piden son en inglés y yo no sé inglés. Inclusive hay casas donde ellos cantan sus villancicos en inglés porque son de colegios donde les enseñan así. De lo que yo recuerdo, de lo que más piden son carros, bicicletas, muñecas de la Barbie, pistas de carreras de Hot Wheels, también hay niños que piden tablets. Pero bueno, cada niño tiene una realidad distinta, no es que sea bueno o malo.

DETRÁS DE LA BARBA BLANCA

Detrás de la barba blanca, existe un artista que se fue formando como músico desde los cinco años y que, pese a estudiar y ejercer de forma independiente su carrera como administrador de empresas, no se ha alejado de su pasión de llevar alegría al público. De enero a noviembre, Gallo se transforma en mago y apenas inicia el mes decembrino guarda sus trucos de magia para colocarse el traje rojo y convertirse por algunos minutos en Papa Noel.

Al finalizar la entrevista, Gallo señaló que para él la Navidad “es un momento en el que las personas hacen una pausa para, entre comillas, reflexionar”

“Porque digo entre comillas porque hay personas que de repente lo hacen de corazón, pero hay otras personas que han caído un poquito en el día a día y se enfocan más en los regalos, pero más allá de que se celebre el nacimiento del Niño Jesús, yo considero que la Navidad es un momento para recordar que nuestra esencia es humana y espiritual. Es estar con los que más queremos porque el dinero va y viene. Todos tenemos carne, hueso y espíritu, para mí es un momento en el que la gente se detiene y se despoja un poquito del ego para darse cuenta de que somos uno solo”.

¿Qué mensaje te gustaría dar en esta Navidad?

No se olviden que nuestra esencia humana más que material es espiritual, no estoy hablando de religión, sino del yo interior, de eso muy adentro que no puedes comprar con regalos; no hay cómo comprar un kilo de amor o un kilo de aprecio, el no deshumanizarnos. Las redes sociales a la gente la tienen loca porque la gente ya no abraza en persona, prefiere mandarte un mensaje de WhatsApp o un ‘HB’ de ‘happy birthday’, con lo rico que es juntarse, celebrar, ese lado humano, eso es, que no se deshumanicen.