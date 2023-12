"Feliz Navidad": ¿Cómo nació la saga de "tiraderas" de Arcángel y por qué en diciembre?

Con la llegada de diciembre, en los últimos días algunas canciones se han vuelto furor en redes sociales como TikTok, destacando principalmente una que dice "Feliz Navidad para todos ustedes Jingle bell, jingle bell, jingle mothafocka' De nuevo papi Arca dándote lo que te toca". Como el verso bien indica, este tema pertenece al reggaetonero Arcángel, pero, ¿Sabías que esta canción es una de tantas versiones que ha sacado alusivas a la navidad y con "beef" para muchos de los que son o fueron sus enemigos en el género urbano?. En esta nota te contamos cómo nació la saga de "tiraderas" más exitosa del reggaetón.

FELIZ NAVIDAD 1

La primer "Feliz Navidad" que creó Arcángel nació en el año 2007, cuando el artista atravesaba diferentes conflictos con otros cantantes del movimiento urbano y debido a que se encontraba en el mes de diciembre, decidió agregarle un toque navideño inconfundible. Esta primera "tiradera" estaba dedicada al artista Polaco, pero también a toda la compañía discográfica más fuerte de aquella época, Gold Star Music, fundada por Héctor "El Father".

FELIZ NAVIDAD 2

Tras el éxito de "Feliz Navidad", Arcángel estuvo a punto de repetir la tradición en diciembre del año 2009, pero al no tener rivalidades fuertes, se retrasó un año más. En esta ocasión, el tema fue producido por Lil Wizard y Dj Luian y será la primera en tener la icónica frase "Feliz Navidad Chorro e' Cabrones". "Feliz Navidad 2" no tiene "barras" directas para algún artista en específico, aunque se especula que algunos de sus versos van dedicados a Jowell y Randy, con quienes mantenía unas rencillas en aquel entonces.

FELIZ NAVIDAD 3

Quizás el tema más famoso de esta saga de tiraderas y la más escuchada por estos días debido a la época navideña. "Feliz Navidad 3" vio la luz en diciembre del 2011, cuenta con el clásico intro de Dj Luian, y en el beat están los grandes productores del momento, Musicólogo y Menes. Esta "tiradera" va dedicada principalmente a Cosculluela, con quien se había cruzado en un hotel en Los Ángeles, Estados Unidos y protagonizaron un altercado.

En este tema, "La Maravilla" califica a su rival de turno como "maleante de embuste". El verso más sonado y que se ha vuelto viral pese a los años también forma parte de esta tercera edición: "Feliz Navidad para todos ustedes Jingle bell, jingle bell, jingle mothafocka' De nuevo papi Arca dándote lo que te toca".

FELIZ NAVIDAD 4

En diciembre de 2012 llegaría la cuarta entrega de esta saga de tiraderas. Cuenta con la participación de los Mambo Kings en la producción y, por supuesto, Dj Luian. Aquí Arcángel le dedicará varias de sus "barras" a Farruko, dejándole saber que él ha sido la inspiración para la nueva generación de reggaetoneros que venían sonando.

FELIZ NAVIDAD 5

En 2013 Arcángel sacó "Feliz Navidad 5", pero en esta ocasión, el tema salió unos meses antes (octubre), ya que el artista lo utilizó para promocionar su álbum "Sentimiento, Elegancia y Maldad". En esta quinta edición, "Papi Arca" apuntó sus balas contra dos pesos pesados del género: Wisin y Tito "El Bambino".

Arcángel acusa a "El Patrón" de no dar regalías a sus escritores, específicamente a Joan, del dúo Joan y O'Neill, por la canción "El Amor". En cuanto a Wisin, Arcángel le recordó que fue detenido por golpear a su propio padre, por diferencias sobre la crianza de gallos de pelea, uno de los pasatiempos de "El Sobreviviente".

FELIZ NAVIDAD 6

"Feliz Navidad 6" sería la última versión que saldría de forma consecutiva, desde 2007 hasta 2014, y que, supuestamente, la daría el cierre final a esta saga de tiraderas. Aunque el artista estaba en guerra con Kendo Kaponi, Wisin, Tito y otros, lanzaría su sexta versión como un "fronteo" general, sin casi "barras" directas para otro artista.

FELIZ NAVIDAD 7

Tres años después de la supuesta última "Feliz Navidad", se pirateó la séptima edición. Arcángel no hizo publicidad al tema, pero este sí existe y contiene "barras" para Kendo Kaponi y Ele A el Dominio. Cabe precisar que para ese entonces, "Arca" ya no trabajaba con Dj Luian, por lo que este tema no cuenta con la clásica frase "Feliz Navidad Chorro e' Cabrones".

FELIZ NAVIDAD 8

Tras más de 5 años sin soltar una nueva tiradera, las campanas volvieron a sonar y el "duende malvado" volvió al juego para el deleite de sus fans. "Feliz Navidad 8", la más reciente de esta saga de tiraderas, salió el 10 de diciembre de este año, hace apenas 15 días y la nueva "víctima" es Anuel AA.

Ambos artistas no estaban en malos términos, pero su relación se quebró cuando Anuel dejó de trabajar con su exmanager, Fabrián. Ambos se demandaron acusando al otro de incumplir contratos y robar millones de dólares. Cabe precisar que Fabrián es esposo de la hermana de Arcángel, por lo cual, esta situación también hizo que los reggaetoneros se distancien.

Pero el detonante para esta nueva "Feliz Navidad" habría sido una publicación que Anuel hizo burlándose de Arcángel: “Concierto sold out en Washington D.C y tu Arcángel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas”, publicó en su cuenta de Instagram.

Arcángel no se quedó callado y respondió rápidamente: “¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ah, y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”.