Laura Bozzo fue eliminada de Gran Hermano España y su furiosa reacción causó polémica

No lo tomó bien. Laura Bozzo, la polémica abogada “del pueblo”, terminó en cuarta posición del reality español Gran Hermano VIP 8, sin embargo, pese al apoyo del público, la conductora peruana arremetió contra todos por su eliminación.

"¡Ábreme, que me quiero ir!", "¡Me voy directamente para América! ¡Mañana mismo cojo un avión!", o, "No pienso decir nada más. Me quiero ir a mi casa", fueron algunas de las frases que dejó tras conocer que era eliminada.

Sin embargo, lo que más afectó a los seguidores del reality fue la frase a continuación: “Yo soy la reina de mi tierra, no de acá. Besos a América y perdón por haberme ido", aseguró la conductora que dejó en claro que no se quedará en España para trabajar en televisión.

¡VÁYANSE AL CARAJO!

Pero el enfado de Bozzo no quedó allí, sino que también mostró su enojo ante la presentadora Marta Flich, que tuvo que conectarse con ella desde la habitación, ya que la peruana no quería responder a sus preguntas: "A veces perdiendo, se gana. Vosotros ya tenéis a vuestros ganadores". "¡Váyanse al carajo!", respondió cuando le pidieron despedirse de sus compañeros.

Luego, dio a entender que se arrepentía de prometer quedarse en España para empezar proyectos televisivos. "Uno no puede empezar a los 70, en un país extraño, donde te van a ver como una loca. No puedo. Esto es un sueño estúpido. Olvídense de todo lo que he dicho acá".