La relación del argentino y la modelo peruana avanza con gran velocidad, a pocos meses de iniciar su relación, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya estarían conviviendo.

En una entrevista, Milett Figueroa comentó que tiene planes para festejar Año Nuevo con el conductor de ‘Bailando 2023’. “Año Nuevo con mi amor, con Marcelo, nos vamos a Punta (del Este). Él organiza muy buenas fiestas, le gusta tener a sus amigos cerca, hace buenas cenas, bonitos encuentros”, dijo a ‘Amor y Fuego’.

Posteriormente, la bailarina cometió un desliz al referirse a las tareas culinarias de su pareja. “Él cocina, pero a veces él está full trabajando todo el día y no puede cocinarme cuando tengo hambre, así que me lo cocinan las chicas, o acá también yo misma me preparo las milanesas”, señaló Figueroa, revelando un poco más de su vida íntima con Tinelli.

Posteriormente, agradeció a sus seguidores por el cariño y reconocimiento que recibe. “Me han reconocido (...) siento muchísimo agradecimiento, por todo el recibimiento que he tenido”, señaló la actriz que se encuentra cuatro meses viviendo en Argentina.

MÁS UNIDOS QUE NUNCA

Pese a las especulaciones de un enfriamiento en la relación de Figueroa y Tinelli, sorprendió en redes sociales las demostraciones de afecto de la pareja. El conductor respondió con un “te amo” a una publicación de Milett, lo cual recibió varios mensajes de apoyo de los internautas.

“Estás con una mujer espectacular, mujer peruana hermosa, felicidades”, “Qué lindos se ven juntos”, “Pronto se casan”, “Y ese anillo, Milett”, “Felicidades, solo veo bailando por su relación”, “Me enamoré de su relación”, comentaron.