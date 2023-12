Alfredo Benavides revela que tuvo un encuentro con la ex de Maradona: “Podría haber serruchado”

El actor cómico Alfredo Benavides ha generado un revuelo en las redes sociales al compartir detalles sobre su encuentro con Adonay Frutos, una de las parejas del legendario futbolista Diego Armando Maradona.

En una reciente entrevista, Benavides señaló que conoció a Adonay Frutos durante un viaje a Cuba como parte de una comisión que buscaba lograr una nota con ella. Incluso, indicó que durante su estadía en Perú salieron a divertirse a un club nocturno.

"Salimos a comer con la chica, su mamá, Carlos González, Milena y yo. Se hizo mi amiga, mi pata, hasta nos fuimos a la Casa de la Salsa, era una chica preciosa, encantadora, ahí me di cuenta por qué Maradona perdió la cabeza por esa chica", señaló en dialogó con 'Café con la Chevez'.

Sin embargo, la relación entre Benavides y Frutos no prosperó después de que un periodista le aconsejara que, mejor fuese no continuar para evitar la atención de la prensa argentina. Benavides enfatizó que, de haber querido, habría podido aprovechar la situación para "serruchar" a Diego Maradona, pero optó por no hacerlo.

"Si yo hubiera querido aprovecharme de eso, lo hubiera hecho. Nunca quise salir a contar, no me imagino lo que sintió esa chica cuando salió el informe, porque nos metió hasta su casa y no sabía quiénes éramos en verdad. Si yo hubiera querido en ese momento, hubiera sido el partidor de Maradona", expresó.

¿QUIÉN FUE ADONAY FRUTOS?

Adonay Frutos fue conocida como uno de los amores de Diego Maradona. Tras conocer al futbolista a los 19 años, ganó relevancia mediática en 2004 cuando se especuló sobre un embarazo de mellizos, aunque luego se confirmó que no estaba embarazada. Poco tiempo después, trascendió que habría perdido a dos gemelos varones del 10 argentino tras caerse de una escalera.