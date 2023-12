Taylor Swift fue abucheada en partido de su novio Travis Kelce: así fue su reacción

La presencia de Taylor Swift en los partidos de su actual pareja, Travis Kelce (Kansas City Chiefs), se está volviendo cada vez más recurrente. En el último encuentro deportivo que tuvo el equipo del novio de la intérprete de ‘You belong with me’ ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, fue fuertemente abucheada por los hinchas de este último grupo.

Ante esta situación, la cantante hizo un gesto de incomodidad, pero luego realizó una mueca de resignación, en los videos se le observa diciéndole a su amiga “Ya me lo esperaba”; no obstante, esta situación no impidió que la artista disfrutara del partido, en el cual salió victorioso el Kansas City Chiefs.

NFL

Medios internacionales señalan que desde que Taylor Swift asiste a los partidos del Chiefs de Kansas City, el rating en televisión ha descendido significativamente, causando controversia para la NFL.

Muchos fanáticos comenzaron a quejarse de que la NFL le estaba dando demasiada exposición a la cantante y que su presencia parecía incluso más importante que el mismo deporte; no obstante, los seguidores de Swift criticaron la hostil reacción de los hinchas.