Samantha Batallanos responde a denuncia de Jonathan Maicelo por extorsión: “Son manotazos de ahogado”

Después de que Jonathan Maicelo denunciara a Samantha Batallanos por extorsión, la exreina de belleza no dudó en responderle al boxeador y señaló que los comentarios del deportista son manotazos de ahogado.

Asimismo, Batallanos indicó que Maicelo se encuentra atemorizado, ya que la denuncia por agresión en su contra, han sido derivadas a diferentes entidades de ayuda.

“Creo que estos son los manotazos de ahogado que está dando debido a que me han dado ya las medidas de protección y eso, legalmente, a él lo clasifica en calidad de agresor y a mí en calidad de víctima. Entonces, él lo que necesita ahora es una salida porque todo se está derivando a la Fiscalía Penal como violencia contra la mujer. Está asustado”, mencionó.

DINERO POR SILENCIO

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, Jonathan Maicelo reveló que Samantha Batallanos le exigió dinero para no seguir destruyéndolo en los diversos programas de televisión, por los momentos que vivieron como relación amorosa.

“Hago de conocimiento público que he sido extorsionado de forma indirecta por mi expareja, quien le dijo a mi socio que para no denunciarme y destruir mi imagen mediáticamente, debía de abonar a su cuenta la suma de 50,000 soles, algo que ella no ha contado ni contará, porque contradice la conducta de una persona que se muestra como víctima de supuestos actos de agresión”, expresó.